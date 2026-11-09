Внутренние перемены после смерти отца стали для актёра Ильи Любимова главным достижением 2026 года. Он рассказал, что воспринимает потерю как начало нового пути.

Илья Любимов — о смерти отца. Видео © Пятый канал

«Те перемены, которые это событие произвело у меня внутри, я считаю самым большим достижением этого года. Не надо соболезновать. Новая дорога. Новая жизнь», — поделился артист в беседе с Пятым каналом.

Кроме того, актёр вспомнил начало отношений с Екатериной Вилковой. Когда они познакомились, у него не было ни денег, ни собственного жилья. По мнению звезды, для хорошего свидания материальный достаток необязателен.