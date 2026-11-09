«Не надо соболезновать»: Актёр Любимов раскрыл, как изменился после смерти отца
Актёр Илья Любимов признался, что смерть отца изменила его сильнее любых ролей
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Внутренние перемены после смерти отца стали для актёра Ильи Любимова главным достижением 2026 года. Он рассказал, что воспринимает потерю как начало нового пути.
Илья Любимов — о смерти отца. Видео © Пятый канал
«Те перемены, которые это событие произвело у меня внутри, я считаю самым большим достижением этого года. Не надо соболезновать. Новая дорога. Новая жизнь», — поделился артист в беседе с Пятым каналом.
Кроме того, актёр вспомнил начало отношений с Екатериной Вилковой. Когда они познакомились, у него не было ни денег, ни собственного жилья. По мнению звезды, для хорошего свидания материальный достаток необязателен.
Ранее Илья Любимов признался, что отрицательные персонажи привлекают его больше положительных, поскольку дают простор для творчества. Артист не обижается на предложения сыграть злодеев и с благодарностью относится к своей карьере.