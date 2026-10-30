«Не наши ценности»: Почти половину россиян бесит Хэллоуин

Хэллоуин в России любят лишь 4% жителей. Ещё 42% он раздражает — таковы результаты опроса kp.ru. Контраст показательный: праздник, который кто-то ждёт, у других вызывает резкое неприятие.

При этом большинство — 52% — относятся к Хэллоуину спокойно. Сами они его не отмечают, но не против, если это делают другие.

«Отношусь к нему равнодушно, для меня это не праздник», — приводит сайт слова одной из участниц. Другая рассуждает: «Праздник, как праздник, я его не отмечаю, но что такого, если другие отметят?».

У 42% раздражение вызывает чужое происхождение праздника и наряды нечистью. Многие отмечают, что Хэллоуин не относится к российской культуре. Есть и те, кто считают, что нужно проводить национальные праздники.

Тех, кто любит Хэллоуин, немного — 4%. Для них это повод повеселиться, нарядиться и подурачиться.

«В студенческие годы тусили в клубах в этот день, наряжались. Сейчас и дети мои посещают подобные праздники. Ничего плохого в этом не вижу», — делится участница опроса. Ещё 2% выбрали вариант «другое».