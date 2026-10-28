«Тыквы терпеть не могу»: Милонов предложил возродить царские карнавалы вместо Хэллоуина

В России стоит возродить карнавалы и маскарады по образцу дореволюционных праздников, чтобы предложить любителям Хэллоуина отечественную альтернативу. С такой инициативой в беседе с Life.ru выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, людям нравится переодеваться и устраивать костюмированные вечеринки, поэтому вместо борьбы с самим желанием праздновать нужно развивать собственные традиции.

Парламентарий предложил разделять развлекательную составляющую Хэллоуина и его символику, которую сам связывает с поклонением тёмным силам. Если россиянам хочется ярких костюмов и необычных образов, можно устраивать карнавалы по образцу 1913 года или проводить большие новогодние маскарады.

Для тех, кому больше нравится праздничная еда, депутат предложил активнее продвигать Масленицу. По мнению Милонова, российские праздники должны быть достаточно интересными, чтобы составить конкуренцию зарубежным традициям.

«Если кому-то нравится праздник победы добра — пожалуйста, Пасха. Если кому-то хочется праздника кулинарного разнообразия — давайте продвигать Масленицу. Если кому-то нравится переодеваться, как на Хэллоуин, давайте возродим карнавалы по образцу 1913 года или карнавал в новогоднюю ночь», — заявил Миолонов.

Милонов предложил заменить Хэллоуин карнавалами в царском стиле. Видео © Life.ru

При этом депутат считает, что одними запретами популярность Хэллоуина не победить. Если не предлагать людям собственные яркие праздники, освободившееся место займут чужие культурные обычаи, уверен парламентарий. В качестве примеров западного влияния он также упомянул McDonald's и Starbucks.

Отдельно Милонов высказался о любителях тыквенного латте. Сочетание этого напитка, самокатов и современной городской моды депутат встретил с иронией, назвав тыквенный кофе неимоверной гадостью. Впрочем, он признал, что каждый вправе выбирать развлечения и вкусы по своему усмотрению.

Сам политик объяснил свою неприязнь к Хэллоуину в том числе личными предпочтениями. Милонов признался, что совершенно не переносит тыкву, поэтому праздник ему не близок ни с одной стороны.

«Есть, конечно, извращенцы, которые выезжают на самокате вместе с партнёром, пьют тыквенный латте — гадость неимоверная. Но нравится так нравится. Я тыквы терпеть не могу, поэтому и праздник для меня не заходит вообще ни с какой стороны», — заключил политик.