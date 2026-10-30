В Британии полиция призвала детей не выпрашивать сладости на Хэллоуин у соседей

В Великобритании полиция и местные власти начали распространять специальные плакаты для жителей, которые не хотят принимать детей, выпрашивающих сладости на Хэллоуин. Среди причин отказа от праздничных визитов правоохранители назвали религиозные убеждения, проблемы со здоровьем и нежелание открывать дверь незнакомцам в темноте. Об этом сообщает Daily Mail.

В графстве Лестершир полицейские посоветовали детям обходить стороной дома, на которых размещены предупреждения об отказе от участия в празднике. Ориентиром также может служить отсутствие тыкв и других хэллоуинских украшений. По мнению правоохранителей, это поможет избежать неприятных ситуаций и проявить уважение к соседям.

Аналогичную инициативу запустили власти округа Суэйл в графстве Кент совместно с местной полицией. Жителям предложили бесплатно получить или распечатать плакат с просьбой не стучать в дверь ради сладостей. Чиновники пояснили, что некоторым людям праздник не по карману, а другие не участвуют в нём по религиозным причинам или опасаются незнакомцев.

«Мы должны уважать их право не участвовать в праздничных мероприятиях», — заявила председатель общественного комитета совета Суэйла Ханна Перкин.

Отдельные рекомендации коснулись традиционных хэллоуинских развлечений. Полиция Саффолка призвала магазины ограничить продажу яиц и муки несовершеннолетним, поскольку подростки иногда используют их для хулиганских выходок. Власти Хэмпшира также попросили родителей следить, чтобы дети не брали с собой пиротехнику и алкоголь.

В Бедфорде тем временем предложили отказаться от вырезания рожиц на тыквах ради сокращения пищевых отходов. Вместо этого жителям посоветовали раскрашивать овощи, а мякоть использовать для приготовления блюд. Экологические рекомендации затронули и праздничные костюмы: власти призвали повторно использовать старые наряды вместо покупки новых.

Ранее Life.ru рассказывал, почему главным символом Хэллоуина стала именно тыква. Изначально в Ирландии и Шотландии устрашающие фонари изготавливали из репы, а привычный овощ начали использовать после распространения традиции в Северной Америке.