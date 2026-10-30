Страшно, очень страшно: К Трампу на Хэллоуин подошёл ребёнок в форме советского танкиста
Мальчик в форме советского танкиста пришёл на Хэллоуин к чете Трампов
Обложка © X / The White House
На празднование Хэллоуина в Белом доме к президенту США Дональду Трампу и его супруге Меланье пришёл мальчик в форме советского танкиста. Ребёнок надел военную фуражку и форму с шевроном танковых войск.
К президентской чете мальчик подошёл вместе с девочкой в народном костюме, который напоминал традиционный русский наряд. На ней были белая блузка, тёмный сарафан с цветочным рисунком и головной убор с лентами.
Ребёнок в советской фуражке на приёме у Трампов в Хэллоуин. Видео © X / The White House
Меланья Трамп обратила внимание на необычный костюм мальчика и потрогала его фуражку. После этого дети получили от президента и первой леди традиционные угощения и ушли. Имена ребят и их родителей не раскрыли.
Праздничное мероприятие в Белом доме прошло в преддверии Хэллоуина. Дети по очереди подходили к Дональду Трампу и его супруге, чтобы получить шоколад. Среди гостей преимущественно дети сотрудников американской администрации, однако на праздник также приглашают другие семьи.
Ранее Life.ru писал о необычных эпизодах на хэллоуинских мероприятиях с участием Трампа. В прошлом году президент уронил шоколадку на землю, а затем отдал её ребёнку. Во время своего первого президентского срока Трамп и его супруга по ошибке положили сладости на голову ребёнка в костюме миньона вместо того, чтобы опустить их в мешочек для конфет.