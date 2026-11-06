Настоящей причиной повторного срыва концерта Андрея Макаревича* на Кипре мог стать недостаточный интерес публики, а вовсе не проблемы с документами и организаторами. Такое предположение высказал продюсер Леонид Дзюник, который усомнился в объяснениях лидера «Машины времени». Своим мнением он поделился с изданием «Абзац».

«Это старый дурак, который носится по миру, пытаясь заработать хоть какую-то копейку. Когда говорят, что визы не дают музыкантам, ещё чего-то, – это всё вранье и отговорки. Просто не востребован он на Кипре. Не нужен он там», — заявил продюсер.

По мнению Дзюника, музыкальные предпочтения публики на Кипре не совпадают с репертуаром Макаревича*. Продюсер считает, что артисту становится всё сложнее привлекать зрителей на зарубежные выступления.

Артист также раскритиковал организаторов, которые, по его словам, продолжали продавать билеты, хотя ещё месяц назад знали о невозможности проведения концерта. Макаревич* назвал такое поведение непорядочным и извинился перед зрителями.

Примечательно, что выступление группы на Кипре срывается уже второй раз за год. Предыдущий концерт должен был пройти в марте, однако тогда часть музыкантов не успела оформить визы. Теперь коллектив вновь столкнулся с проблемами, хотя точные обстоятельства ноябрьского переноса остаются неизвестными.

Ранее Life.ru сообщал о повторном срыве концерта «Машины времени» на Кипре. Макаревич* пожаловался на действия организаторов и признался, что не понимает, почему именно на Кипре у коллектива возникают постоянные проблемы с выступлениями.

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