«Не общаюсь ни с кем»: Вассерман раскрыл, почему оборвал контакты с близкими на Украине

Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман рассказал, что после начала боевых действий перестал общаться с родственниками и друзьями, которые находятся на Украине. Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак.

На вопрос журналистки о том, как его политическую позицию воспринимает брат, живущий на Украине, Вассерман ответил, что не знает этого.

«Понятия не имею, потому что после начала боевых действий я не общаюсь ни с кем на Украине», — сказал он.

По словам депутата, он отказался от контактов с близкими и знакомыми из-за опасений, что общение с ним может создать для них проблемы. При этом Вассерман отметил, что надеется в будущем восстановить отношения с друзьями и снова побывать в Одессе, где он родился.

В том же интервью публицист рассказал об изменениях в своём образе. В частности, он объяснил, почему перестал появляться на публике в знаменитом жилете с множеством карманов.

По словам Вассермана, сейчас он редко оказывается в ситуациях, где такой предмет одежды мог бы пригодиться. Ранее жилет стал одной из самых узнаваемых деталей его публичного образа.

Анатолий Вассерман известен не только как публицист и депутат Госдумы, но и как обладатель большой коллекции книг и необычных предметов. Life.ru ранее показывал кадры со стеллажи с книгами, модели техники, статуэтки, медали и другие предметы из коллекции Вассермана..