Оружие, тысячи книг и эротические календари: Собчак показала квартиру Вассермана

Ксения Собчак побывала в гостях у Анатолия Вассермана и показала его необычную квартиру, где хранятся книги, коллекционные предметы, оружие и многочисленные памятные вещи.

Ксения Собчак показала квартиру Вассермана с коллекцией эротических календарей. Фото © YouTube/ Осторожно: Собчак

Эрудит признался, что его жильё одновременно является и домом, и своеобразным складом. В кадре показали стеллажи с книгами, модели техники, статуэтки, медали и другие предметы из коллекции Вассермана.

Отдельное внимание Собчак привлекли плакаты и календари с откровенными изображениями. Журналистка удивилась такой обстановке и даже предложила избавиться от некоторых вещей, однако хозяин квартиры отказался.

«Выбросить я отсюда могу только тех, кто предлагает что-нибудь выбросить!» — ответил Вассерман.

Ксения Собчак показала квартиру Вассермана с коллекцией эротических календарей. Фото © YouTube/ Осторожно: Собчак

Во время экскурсии он также продемонстрировал часть коллекции оружия и рассказал о своих увлечениях. Собчак отметила, что квартира больше похожа на хранилище редких предметов, чем на обычное жилое пространство.

Вассерман также ответил на вопросы о личной жизни. Он подтвердил, что никогда не состоял в интимных отношениях, объяснив это данным в молодости обещанием сохранить невинность. По словам эрудита, сейчас он уже не планирует менять этот факт своей биографии. При этом Вассерман признался, что иногда сожалеет о решении, которое принял в юности.

Ранее Анатолий Вассерман высказался о влиянии технологий на образование. Ранее депутат Госдумы отмечал, что материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта, должны проходить проверку специалистами, поскольку нейросети могут допускать ошибки и создавать недостоверную информацию. По его мнению, окончательная оценка качества учебных материалов пока должна оставаться за человеком.