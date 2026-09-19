Не очеловечивание, а инстинкт: Что будет с собакой без режима дня

Стабильный распорядок для собаки — не попытка очеловечить питомца, а способ создать для него предсказуемую и безопасную среду. Об этом «Радио 1» заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«У людей в этом плане всё более гибко, хотя и нам определённый распорядок дня тоже не помешает», — отметил он.

У животных тоже есть циркадные ритмы, жёстко привязанные к предсказуемости. Если питомец ест в одно и то же время, организм заранее готовит ферменты для пищеварения. При хаотичном кормлении собака живёт в режиме постоянного ожидания, что со временем ведёт к гастритам и нарушениям ЖКТ.

Стабильное расписание даёт ощущение безопасности и доверия к хозяину. Когда прогулки происходят в разное время, питомец перестаёт воспринимать владельца как надёжного партнёра и пытается контролировать ситуацию сам — приносит поводок, скребётся у двери. Такой постоянный контроль оборачивается хроническим стрессом.

Особенно критичен выгул: если задерживать прогулки, собака вынуждена терпеть, что ослабляет тонус сфинктеров и в пожилом возрасте грозит недержанием.

Впрочем, фанатизм не нужен. Разница в час не критична — важнее последовательность. Даже если вы проспали, придерживайтесь привычного порядка: не меняйте местами завтрак и прогулку. Исключения — болезнь питомца или штормовая погода. При хронических заболеваниях расписание стоит составлять вместе с ветеринаром, заключил эксперт.

Готовность менять распорядок дня — один из ключевых вопросов, которые будущему владельцу стоит задать себе ещё до покупки щенка. Ранее кинолог дал несколько важных советов всем, кто хочет привести в свой дом собаку.