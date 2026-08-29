Ответственность важнее эмоций: Кинолог дал советы желающим завести собаку
Кинолог Голубев: Перед покупкой собаки важно понять, есть ли у вас время на неё
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Перед покупкой щенка стоит честно ответить себе на несколько важных вопросов, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, будущему владельцу прежде всего нужно понять, есть ли у него достаточно времени на прогулки, обучение и социализацию питомца, готов ли он ради этого менять распорядок дня.
Второй вопрос касается денег: расходы не ограничатся кормом и аксессуарами, поскольку понадобятся ветеринарное обслуживание, вакцинация, обработка от паразитов, амуниция и при необходимости занятия с кинологом. Затем стоит оценить выбранную породу: её темперамент, активность и особенности ухода должны соответствовать образу жизни хозяина.
Кроме того, будущему владельцу важно понять, безопасно ли жильё для щенка, согласны ли домочадцы соблюдать единые правила воспитания и готов ли он заранее изучать особенности содержания собаки. Наконец, нужно решить, хватит ли терпения на неизбежные сложности: испорченные вещи, шерсть, постоянную потребность животного во внимании.
«Собака приходит в семью не на несколько месяцев, а на многие годы. Поэтому лучшим основанием для такого шага становятся не эмоции, а ответственность, готовность учиться и желание создать питомцу достойные условия жизни», — резюмировал собеседник «Радио 1».
Ранее кинолог предупредил одиноких людей с плотным графиком и частыми командировками о рисках при желании завести собаку. Питомцу нужны не только корм и жильё, но и ежедневные прогулки, воспитание, финансовые расходы и регулярное общение с хозяином.
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