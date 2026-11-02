Украинские военные выступили против разминирования прямого пути из Алешек в Херсон для эвакуации мирных жителей, поскольку это могло ослабить оборону ВСУ. Вместо переправы через Днепр людей вывозили через Крым, Анапу и белорусский Гомель. Причины выбора такого маршрута объяснил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, слова которого передаёт УНИАН.

По словам омбудсмена, украинское командование с самого начала предупредило о недопустимости создания безопасного коридора через линию фронта. В частности, Михаил Драпатый предостерёг его от поддержки возможных российских предложений по разминированию территории между Алешками и Херсоном.

Лубинец пояснил, что ВСУ категорически не соглашались на подобный вариант, даже если речь шла о вывозе гражданского населения. Военные опасались, что открытие прохода через заминированный участок создаст дополнительные риски для украинской обороны.

При поиске другого маршрута учитывались рекомендации не только армейского командования, но и разведывательных органов, СБУ, а также сведения от жителей Алешек, которым ранее удалось самостоятельно эвакуироваться. Это позволило оценить обстановку на разных участках пути и выбрать подходящий вариант перевозки людей.

«Этот логистический маршрут был наработан максимально с учётом двух критериев. Первый – критерии безопасности, чтобы не подвергать просто наших граждан. И второе – скорость», — пояснил Лубинец.

В результате стороны согласовали путь через Крым, Анапу и Гомель. По утверждению украинского омбудсмена, маршрут был заранее проработан и впоследствии реализован при участии обеих сторон.

Ранее Life.ru сообщал о завершении режима тишины в Алешках и выполнении сторонами достигнутых договорённостей. Гуманитарная пауза позволила доставить в город десятки тонн необходимых грузов и организовать безопасный выезд мирных жителей. В подготовке операции участвовали уполномоченные по правам человека России и Украины при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.