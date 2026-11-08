Певица Татьяна Овсиенко опровергла слухи о том, что увела продюсера Владимира Дубовицкого из семьи Ирины Аллегровой. По словам артистки, супруги сами приняли решение расстаться, а её отношения с продюсером начались уже на фоне их разрыва. Об этом она рассказала в интервью журналисту ИС «Вести» Борису Корчевникову.

«Притом я же не забирала Владимира Григорьевича, не отбивала у Ирины. Так у них уже сложилось, что они приняли решение не быть парой, скажем так, не жить вместе», — объяснила Овсиенко.

При этом певица признала, что на тот момент Дубовицкий ещё состоял в официальном браке с Аллегровой. Однако, по её словам, никакой борьбы за мужчину между артистками не было. Более того, сейчас они поддерживают хорошие отношения.

«Это уже давно, мы все дружим, у нас прекрасные отношения», — подчеркнула исполнительница.

Овсиенко также вспомнила, что в те годы была полностью погружена в работу в группе «Мираж». Коллектив много гастролировал, концерты шли один за другим, поэтому личная жизнь нередко отходила на второй план. Артистка призналась, что тогда музыка и сцена занимали в её жизни главное место.

В октябре Овсиенко отметила 60-летний юбилей. Певица продолжает выступать и общаться с поклонниками, несмотря на длительные перерывы в карьере.

Татьяна Овсиенко и Владимир Дубовицкий познакомились ещё в те годы, когда будущая певица работала в гостинице, а продюсер приезжал туда на гастроли с группой «Электроклуб». Тогда он был женат на Ирине Аллегровой. В 1993 году Овсиенко и Дубовицкий сыграли свадьбу. Продюсер помогал артистке развивать сольную карьеру после ухода из «Миража». В 1999 году супруги усыновили мальчика Игоря с врождённым пороком сердца, которому певица помогла оплатить необходимую операцию. Однако сохранить семью не удалось: в 2003 году пара разъехалась, а в 2007-м официально оформила развод. После расставания с Дубовицким Овсиенко самостоятельно воспитывала приёмного сына, пока в 2008 году не познакомилась с предпринимателем Александром Меркуловым.

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