Народная артистка России Ирина Пегова призналась, что периодически устраивает себе голодание продолжительностью до семи дней. О своих способах поддерживать форму актриса рассказала в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

По словам Пеговой, в разные периоды жизни ей удавалось сбрасывать по 15 и даже 30 килограммов. Помимо временного отказа от еды, артистка пьёт много воды и старается больше двигаться. Особенно она любит длительные прогулки на свежем воздухе, во время которых проходит от шести до десяти километров.

Звёзды российской эстрады рассказали, как поддерживают себя в тонусе. Видео © Пятый канал, фото © Газета «Известия», Сергей Лантюхов

Не менее необычными привычками поделилась заслуженная артистка России Катя Лель. Певица рассказала, что каждое утро делает по сто прыжков, а затем отправляется на тренировки с электростимуляцией мышц. Полчаса таких занятий, по её ощущениям, заменяют полтора часа обычной нагрузки.

Ещё один секрет Лель — обычная гвоздика, которую она постоянно носит с собой. При первых признаках простуды исполнительница кладёт за щёку два бутона пряности и даже засыпает с ними. Певица утверждает, что такой способ помогает ей справляться с болью в горле.

Народная артистка России Анита Цой предпочитает сочетать народные средства с современной косметикой. Каждую весну она заготавливает молодую крапиву для домашних масок, а из Южной Кореи привезла целый чемодан косметики. В повседневном уходе певица также использует косметические продукты, которые, по её словам, содержат стволовые клетки.

Заслуженная артистка России Алёна Свиридова, напротив, отказалась от некоторых косметологических процедур после неприятного опыта. Однажды лазерное воздействие закончилось для неё ожогом кожи. Теперь певица избегает лазерных процедур, но продолжает посещать косметолога, делать уколы красоты и омолаживающие массажи.

При этом Свиридова не стремится полностью избавиться от возрастных изменений. Она спокойно относится к морщинам и считает, что внешность не должна становиться поводом для постоянного недовольства собой. Поддерживать фигуру артистке помогают дыхательная гимнастика, суставная разминка и регулярные занятия дома.