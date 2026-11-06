«Родня отказалась понимать»: Анита Цой раскрыла цену покорения Килиманджаро
Анита Цой призналась, что обморозила лицо при восхождении на Килиманджаро
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Народная артистка России Анита Цой призналась, что однажды отправилась покорять Килиманджаро без поддержки близких, а вернулась домой с обмороженным лицом. Семья не разделила увлечения певицы экстремальными путешествиями, однако сама она считает подобные поездки источником счастья и новых впечатлений. Об этом исполнительница рассказала Пятому каналу на концерте в честь 65-летия Кремлёвского дворца.
Анита Цой рассказала, как обморозила лицо при восхождении на Килиманджаро. Видео © Пятый канал
По словам Цой, раз в три года муж разрешал ей отправляться в двухнедельный отпуск одной и самостоятельно выбирать маршрут. Артистка не стремилась к роскошным отелям или перелётам повышенного класса обслуживания. Гораздо важнее для неё была возможность увидеть непривычные места, испытать себя и хотя бы ненадолго отвлечься от повседневных забот.
Одной из самых запоминающихся поездок стало восхождение на Килиманджаро в Танзании. Певица отправилась в горы, однако столкнулась с суровыми погодными условиями. Вернувшись домой, она удивила родственников своим внешним видом.
«Вот так я, например, ездила на Килиманджаро, покоряла эту гору. Родня вся отказалась вообще меня понимать даже. Ну, я их понимаю, почему, потому что я приехала с обветренным, обмороженным лицом, не попала немножко в сезон», — поделилась Цой.
Не менее необычным оказалось путешествие певицы в Индию. На этот раз она выбрала Арамболь на Гоа — курорт, известный свободной атмосферой и неформальным сообществом путешественников. Артистка рассказала, что там можно провести день на пляже, познакомиться с необычными людьми и забыть о привычном ритме жизни.
Впрочем, такой отдых требует осторожности. Цой с юмором заметила, что главное во время подобных приключений — не лишиться кошелька и паспорта. Ради новых впечатлений она готова мириться с отсутствием привычного комфорта.
Ранее Life.ru рассказывал, как Анита Цой удивила родственников решением заранее приобрести место на кладбище. Певица призналась, что близкие поначалу восприняли её поступок в штыки и даже усомнились в разумности такого решения. Однако артистка объяснила, что относится к подобным вопросам прагматично и предпочитает заранее позаботиться о будущем семьи.