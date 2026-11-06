Народная артистка России Анита Цой призналась, что однажды отправилась покорять Килиманджаро без поддержки близких, а вернулась домой с обмороженным лицом. Семья не разделила увлечения певицы экстремальными путешествиями, однако сама она считает подобные поездки источником счастья и новых впечатлений. Об этом исполнительница рассказала Пятому каналу на концерте в честь 65-летия Кремлёвского дворца.

Анита Цой рассказала, как обморозила лицо при восхождении на Килиманджаро. Видео © Пятый канал

По словам Цой, раз в три года муж разрешал ей отправляться в двухнедельный отпуск одной и самостоятельно выбирать маршрут. Артистка не стремилась к роскошным отелям или перелётам повышенного класса обслуживания. Гораздо важнее для неё была возможность увидеть непривычные места, испытать себя и хотя бы ненадолго отвлечься от повседневных забот.

Одной из самых запоминающихся поездок стало восхождение на Килиманджаро в Танзании. Певица отправилась в горы, однако столкнулась с суровыми погодными условиями. Вернувшись домой, она удивила родственников своим внешним видом.

«Вот так я, например, ездила на Килиманджаро, покоряла эту гору. Родня вся отказалась вообще меня понимать даже. Ну, я их понимаю, почему, потому что я приехала с обветренным, обмороженным лицом, не попала немножко в сезон», — поделилась Цой.

Не менее необычным оказалось путешествие певицы в Индию. На этот раз она выбрала Арамболь на Гоа — курорт, известный свободной атмосферой и неформальным сообществом путешественников. Артистка рассказала, что там можно провести день на пляже, познакомиться с необычными людьми и забыть о привычном ритме жизни.

Впрочем, такой отдых требует осторожности. Цой с юмором заметила, что главное во время подобных приключений — не лишиться кошелька и паспорта. Ради новых впечатлений она готова мириться с отсутствием привычного комфорта.