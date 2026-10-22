Не оценки и не кружки: Психолог рассказала, как распознать настоящий талант ребёнка

Определённого возраста, когда талант ребёнка становится очевиден, не существует. Способности раскрываются постепенно, по мере того как человек накапливает знания и опыт, берётся за новые занятия. Директор инновационной школы «СКОЛКА» Наталья Копытова рассказала Life.ru, как понять, к чему у ребёнка талант.

По словам эксперта, уже с пятого класса дети более активно готовы включаться в проектную и исследовательскую работу, предлагать собственные идеи и участвовать в их реализации. Такая деятельность даёт больше возможностей увидеть интересы и сильные стороны ребёнка на практике.

Школьные оценки и успехи в отдельных предметах могут быть одним из ориентиров, однако они не дают полного представления о способностях ребёнка. Оценка показывает результат в конкретной дисциплине, а талант предметными рамками не ограничивается.

«Вообще родители нередко ищут талант в привычном списке — музыка, спорт, математика — и могут упустить из виду такие способности, как критическое мышление, логика, креативность. Между тем именно эти метапредметные навыки во многом определяют, как человек будет учиться, работать и выстраивать отношения с миром», — отмечает специалист.

При этом ни родительская интуиция, ни беседы о будущей профессии не заменят главного инструмента — нужна проба в деле. Детям надо давать возможность познакомиться с разными сферами, прикоснуться к ним, чтобы стало понятно, что подходит, а что нет.

Обеспечить такие пробы и укрепить метапредметную базу ребёнка силами только семьи трудно. Это в том числе и функция школы. Например, мы целенаправленно ввели задания на развитие метапредметных навыков уже с 4-го класса, а практический опыт в мастерских и лабораториях ученики у нас получают с первых школьных дней. Первоклассники, например, выращивают растения — и так осваивают азы биологии, а четвероклассники работают с печатью на 3D-принтере. Наталья Копытова Директор инновационной школы «СКОЛКА»

Собеседница Life.ru советует не торопиться с определением таланта, а создавать условия, в которых ребёнок сможет раскрыть свои способности. Иногда, чтобы ребёнок раскрыл свой потенциал, надо просто перестать контролировать каждое его решение. Дайте ему пространство для собственных поисков: самостоятельность развивает инициативность и умение справляться с вызовами. И присматривайтесь к его устойчивому интересу: если ребёнок возвращается к какому-то занятию сам, без напоминаний и ожидания похвалы, — это о многом может рассказать.

Ранее психолог Надежда Резенова предупредила родителей об опасности чрезмерной послушности детей. По её словам, за спокойным поведением и постоянным согласием со взрослыми иногда скрывается страх наказания, хотя сам по себе тихий характер не свидетельствует о психологических проблемах. Специалист подчеркнула, что ребёнку необходимо учиться выражать несогласие, отстаивать личные границы и одновременно учитывать интересы окружающих. Родителям следует объяснять ограничения, а не добиваться беспрекословного подчинения. Отдельного внимания требуют школьники с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, которым бывает сложнее контролировать эмоции, соблюдать правила и переключаться между занятиями.