В Дербенте две пенсионерки стали фигурантками уголовного дела об организации занятия проституцией. По предварительным данным, женщины устроили бордель в помещении сауны, где принимали клиентов семь работниц в возрасте от 32 до 41 года, сообщает Mash Gor.

Заведение обнаружили сотрудники полиции во время проверки. В момент визита правоохранителей внутри находились не только семь женщин, предположительно оказывавших интимные услуги, но и посетители.

Организацией незаконного бизнеса занимались две пожилые женщины. Сауна использовалась как место встреч работниц с клиентами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства работы заведения и степень участия каждой из подозреваемых.