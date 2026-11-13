Не паром единым: Две пенсионерки устроили бордель в сауне Дербента
Двух пенсионерок заподозрили в организации борделя в сауне Дербента
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В Дербенте две пенсионерки стали фигурантками уголовного дела об организации занятия проституцией. По предварительным данным, женщины устроили бордель в помещении сауны, где принимали клиентов семь работниц в возрасте от 32 до 41 года, сообщает Mash Gor.
Заведение обнаружили сотрудники полиции во время проверки. В момент визита правоохранителей внутри находились не только семь женщин, предположительно оказывавших интимные услуги, но и посетители.
Организацией незаконного бизнеса занимались две пожилые женщины. Сауна использовалась как место встреч работниц с клиентами.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства работы заведения и степень участия каждой из подозреваемых.
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