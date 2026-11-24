Главным итогом переговоров по Украине должно стать формирование новых правил международной безопасности. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Асафов в беседе с «Газетой.Ru», комментируя слова американского переговорщика Джареда Кушнера.

«Кушнер может всё что угодно считать призом, хотя это же не лотерея, да и здесь лексика довольно странная», — заметил парламентарий.

Асафов не согласился с тем, что главной целью урегулирования следует считать исключительно перезагрузку отношений России и Европы. По его мнению, гораздо важнее выработать новые принципы коллективной безопасности, о необходимости которых Москва говорит уже давно.

Депутат предположил, что будущие договорённости могут затронуть не только обычные и нестандартные виды вооружений, но и новые угрозы в космическом пространстве, кибербезопасность и применение искусственного интеллекта.

Ранее Life.ru сообщал о предложении Кушнера создать дополнительные механизмы предотвращения военных конфликтов в Европе. Американский переговорщик выступил за постоянные консультации по безопасности, надёжные каналы связи на случай кризисов и повышение прозрачности военной деятельности. При этом он подчеркнул, что НАТО должно сохранить центральную роль в коллективной обороне европейских стран.