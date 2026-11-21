Для 81-летней отшельницы Агафьи Лыковой, живущей в глухой тайге Хакасии, до сих пор не удалось подобрать помощника вместо прежнего, которому из-за проблем со здоровьем пришлось уехать. Кандидат должен отличаться крепким здоровьем, разбираться в таёжном быте, быть верующим и не иметь вредных привычек. Об этом рассказал духовный наставник староверки отец Игорь Мыльников.

Поиски ведутся по всей России. Прежний помощник покинул заимку из-за ухудшения самочувствия, хотя его присутствие было особенно важно в последние месяцы. Помимо домашних хлопот, ему приходилось защищать пожилую женщину от медведя, который начал регулярно появляться возле её жилища.

Одной физической выносливости для такой работы недостаточно. Будущему спутнику отшельницы необходимо отказаться от алкоголя и курения, уважать религиозные убеждения хозяйки и быть готовым к жизни вдали от цивилизации.

Отдельное требование касается характера претендента. По словам священнослужителя, человек должен обладать огромным запасом терпения, выполнять просьбы Лыковой и не пытаться ей перечить, пишет ТАСС.

Агафья Карповна остаётся последней представительницей семьи старообрядцев, которая с 1937 года скрывалась от внешнего мира в Западных Саянах. В 1978 году отшельников случайно обнаружили геологи. Позднее все родственники женщины умерли, однако она отказалась покидать родную заимку. С 2001 года эта территория входит в состав заповедника «Хакасский».

Ранее Life.ru сообщал, что Агафья Лыкова вышла на связь после недельного молчания в тайге. Из-за отсутствия звонков к отшельнице даже отправили вертолёт с участниками экспедиции. Выяснилось, что причиной пропажи связи стал окислившийся провод спутникового телефона. Специалисты устранили неисправность, а сама женщина оказалась жива и здорова.