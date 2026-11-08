Известная сибирская отшельница Агафья Лыкова впервые за неделю связалась со своим духовником, иереем Игорем Мыльниковым. После исчезновения 81-летней староверки с радиосвязи опасались, что в труднодоступной хакасской тайге произошло несчастье. Однако организованная к её заимке экспедиция обнаружила женщину живой и здоровой. Об этом священник рассказал «КП»-Красноярск.

«Сегодня позвонила, связь отличная, поговорили с ней», — сообщил Мыльников.

На поиски Лыковой отправили вертолёт с участниками экспедиции. Организовать вылет помог меценат Али Узденов, поддержку оказали представители заповедника. Поводом для тревоги стала не только продолжительная тишина, но и недавние сообщения о медведях, которые подходили вплотную к жилищу отшельницы.

Причина исчезновения оказалась технической. Как рассказал krsk.aif директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий, у спутникового телефона окислился провод. Прибывшие специалисты устранили неисправность. Других средств связи с внешним миром у Лыковой нет.

В ходе экспедиции выяснилось, что перед наступлением зимы Агафья Карповна вновь осталась без постоянного помощника. Диакон Георгий Данилов, проживший на заимке несколько месяцев, вернулся на большую землю. Теперь духовник ищет человека, способного помогать пожилой женщине по хозяйству. Кандидат должен быть физически выносливым, готовым к суровым таёжным условиям и разделять старообрядческую веру.

Ранее Life.ru рассказывал о нашествии медведей на заимку Агафьи Лыковой, из-за которого ей приходилось отпугивать хищников петардами и выстрелами из ружья. В октябре отшельница жаловалась на необычайную активность зверей, которые разорили расположенный неподалёку кордон на реке Коитре. По её словам, один особенно крупный медведь больше месяца держался возле дома. Из-за опасности женщина и её помощник были вынуждены соблюдать особую осторожность даже при выходе во двор.

Ещё в начале сентября Лыкова пережила опасную встречу с медведем, который неожиданно бросился к ней на косогоре. Хищник остановился примерно в 20 метрах, позволив отшельнице отступить к избе и укрыться внутри. О случившемся она рассказала духовнику Игорю Мыльникову. Тогда же руководство заповедника направило документы для принятия мер в отношении опасного животного. Позднее зверя пытались отогнать шумовыми средствами, однако он продолжал скрываться неподалёку.

Агафья Лыкова — последняя оставшаяся в живых представительница семьи староверов, которая с 1937 года жила вдали от цивилизации в Западных Саянах. В 1978 году заимку случайно обнаружили геологи. После смерти братьев, сестры и отца Агафья Карповна продолжила жить в тайге, сохраняя привычный семейный уклад.