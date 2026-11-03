В американском штате Миссури обнаружили два тела, предположительно принадлежащих 73-летнему Лео Линдеману и его 74-летней супруге Кэтрин, которые загадочно исчезли более полутора месяцев назад. Останки нашли 1 ноября на соседнем участке примерно в 400–500 метрах от дома пары, сообщает Daily Mail.

Пенсионеров в последний раз видели 15 сентября возле их дома неподалёку от города Андерсон. Супруги вели уединённый образ жизни, поэтому их отсутствие не сразу вызвало тревогу. В полицию обратились только 24 сентября.

Поиски продолжались несколько недель. Правоохранители неоднократно обследовали территорию дома и прилегающие участки. Во время обыска следователи сняли отпечатки пальцев и изъяли электронные устройства, которые могли помочь установить обстоятельства исчезновения.

Первое тело обнаружил владелец соседнего участка. Прибывший на вызов помощник шерифа нашёл неподалёку второе. Останки находились в густом лесу, где ранее уже проводились поисковые мероприятия.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении тел двух пропавших школьников в Новосибирской области. Подростки 15 и 16 лет исчезли в октябре, а 28 октября поисковики обнаружили их погибшими. В поисках участвовали волонтёры и сотрудники правоохранительных органов. Место обнаружения тел и причины смерти не раскрывались.