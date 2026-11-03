Следственный комитет не собирается прекращать уголовное дело о загадочном исчезновении семьи Усольцевых в красноярской тайге. Несмотря на то что с момента пропажи туристов прошло больше года, производство продолжится. Об этом РИА Новости сообщила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК Яна Сырымбетова.

«Прекращать уголовное дело не планируется, срок следствия продлён», — рассказала представитель ведомства.

Дело было возбуждено по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ — об убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего. При этом сама квалификация не означает, что гибель семьи установлена или подтверждён криминальный характер её исчезновения.

Масштабные поиски с участием спасателей и добровольцев не принесли результатов. Следователи рассматривали несколько версий случившегося, включая несчастный случай и возможное преступление. Судьба пропавших до сих пор неизвестна.

Расследование исчезновения Усольцевых продолжается, а срок следствия продлён. Последние данные по делу, результаты поисков и актуальные версии собраны в обновляемом материале Life.ru.