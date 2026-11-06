Простое предложение сотрудника полиции пройти в служебный автомобиль «для опроса» само по себе не даёт права принудительно перемещать человека или удерживать его. Об этом рассказал адвокат Антон Ключко. По его словам, задержание возможно только по основаниям, прямо перечисленным в законе, и требует протокола и разъяснения прав.

Адвокат в беседе с «Газетой.ru» пояснил: если человека не задерживают, а лишь просят пройти в машину для беседы, это «не является самостоятельным законным основанием для принудительного перемещения и удержания». То есть без оформления конкретной процессуальной процедуры такое приглашение остаётся именно просьбой.

Ключко сослался на разъяснение Верховного суда РФ 2013 года: у водителя нет безусловной обязанности садиться в служебную машину по простому приглашению инспектора. Хотя тогда речь шла о ГИБДД, по мнению адвоката, этот подход применим и к сотрудникам ППС или оперативникам.

Если сотрудник не называет конкретное процессуальное действие — задержание, досмотр, отстранение от управления — и не начинает его оформлять, от «разговора в машине» можно отказаться. При настойчивых уговорах адвокат советует включить запись и спокойно уточнить основание: почему предлагают пройти в автомобиль и в каком процессуальном статусе находится человек.

Если ответят, что это задержание, Ключко рекомендует не оказывать физического сопротивления. При этом важен протокол: в него стоит внести несогласие с задержанием и указать на нарушения.

Сотрудников полиции в форме можно снимать на видео, напоминает адвокат. Главное — сохранять спокойствие, говорить твёрдо и вежливо, чтобы не дать повода для обвинений в неповиновении.

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