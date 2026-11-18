«Не подменяет редакторов»: В РГУП разработали бесплатного ИИ-помощника для научных статей
Ректор РГУП Тисен: ИИ-помощник за секунды проверит список литературы в статье
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Российском государственном университете правосудия имени В. М. Лебедева разработали бесплатного ИИ-помощника, который проверяет оформление научных статей и помогает подготовить их к публикации. О возможностях новой программы «РГУП.Редактор» рассказала RG.ru ректор вуза Ольга Тисен.
Сервис предназначен для авторов, которые хотят самостоятельно привести рукопись в соответствие с требованиями научного журнала «Российское правосудие». Разработкой занимался главный редактор издания И. Рамазанов.
После загрузки текста программа за несколько секунд анализирует оформление, проверяет библиографию и оценивает практическую ценность исследования. В частности, алгоритм выявляет несоответствия между ссылками и списком литературы, проверяет полноту упоминаний нормативных актов, а также обращает внимание на утратившие силу судебные постановления.
Отдельный блок посвящён практической направленности публикации. Нейросеть ищет ссылки на судебные решения, оценивает их актуальность, проверяет упоминания позиций Верховного суда и наличие выводов, которые могут применяться в юридической практике.
По словам Тисен, инструмент не подменяет работу редакторов и не принимает решений о публикации. Его задача — избавить исследователей от технической рутины и помочь исправить недочёты ещё до отправки рукописи.
«Кроме того, сервис проверит соответствие содержащихся в статье ссылок списку литературы, полноту названия закона при первом упоминании, наличие отменённых постановлений и другие требования к источникам», — сказала она.
Среди дополнительных возможностей — подготовка сопроводительного письма в редакцию. Пользоваться программой можно бесплатно, без регистрации. Проверка выполняется непосредственно в браузере: текст не отправляется на сервер, что позволяет сохранить конфиденциальность рукописи.
Похожую технологию уже испытывают и в российском школьном образовании: Рособрнадзор тестирует нейросеть для проверки домашних заданий, контрольных и ВПР. При этом окончательное решение об оценках по-прежнему остаётся за учителями.
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