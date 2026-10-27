Не получилось, не фартануло: Петербуржец получил 4,5 года за корюшку и банку щей

Жителя Петербурга отправили на 4,5 года в колонию общего режима за ограбление прохожего, у которого он отобрал продукты. Кроме того, мужчина должен выплатить потерпевшему 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошёл 1 мая на остановке «Красногорское». Павел набросился на прохожего, повалил его на землю и избил руками и ногами. После этого мужчина забрал чужой чёрный пакет и скрылся.

Добыча оказалась весьма скромной: банка консервированных щей, контейнер с мелкой корюшкой, батон хлеба, пиво и моющее средство. Общая стоимость похищенного не дотянула даже до 900 рублей.

На суде Павел полностью признал вину и раскаялся. Он объяснил, что в день нападения сильно напился, поэтому почти ничего не помнит. По его словам, о совершённом грабеже он узнал лишь от полицейских, когда его задержали. Красносельский районный суд признал мужчину виновным в грабеже и назначил ему четыре года и шесть месяцев лишения свободы.

Ранее Life.ru сообщал о другом необычном нападении ради еды в Петербурге. В феврале 53-летний мужчина пришёл в магазин на улице Подковырова и потребовал у сотрудников бутылку водки и упаковку пельменей, угрожая предметом, похожим на гранату. Прибывшие полицейские задержали посетителя, а опасный предмет оказался муляжом. Против мужчины возбудили уголовное дело о разбое.