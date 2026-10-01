Не пошёл по стопам деда: Чернокожий внук Шуфутинского оказался геем* и ветераном ЦАХАЛ

Старший внук Михаила Шуфутинского оказался чернокожим геем*-сионистом. Называет себя ветераном израильской армии, поддерживает Украину, а в 2024-м встал на сторону Трампа. Об этом сообщает Mash.

Дмитрий родился, как и положено внуку исполнителя «Третьего сентября», именно 3 сентября. В 2024 году, по данным канала, он женился в Филадельфии на Крисе Монтгомери. В соцсетях внук шансонье публикует совместные фотографии с мужем вперемешку с политическими постами.

О себе Дмитрий пишет как о чернокожем еврее, гражданине США и Израиля, зарегистрированном демократе и стороннике права на аборт. Mash отмечает, что при таком наборе взглядов он выглядел потенциальным сторонником Камалы Харрис, однако позднее поддержал Дональда Трампа.

При этом публичная политическая активность Шуфутинского-младшего хорошо задокументирована. Он называет себя убеждённым сионистом и ветераном ЦАХАЛ: в Израиль Дмитрий переехал в 2019 году и два года служил там в статусе lone soldier. В феврале 2024-го он публично призывал США поддержать пакет военной помощи Израилю, Украине и Тайваню.

В марте 2025 года Дмитрий баллотировался во Всемирный сионистский конгресс от движения Herut North America. Этот орган называют «парламентом еврейского народа»: его делегаты участвуют в принятии решений о распределении средств и работе крупных сионистских организаций. Имя Шуфутинского действительно присутствовало в списке кандидатов Herut.

После конфликта Израиля и ХАМАС в 2021 году Дмитрий занялся книгой, в которой решил разбирать и опровергать аргументы противников Израиля. Она вышла в 2024 году под названием Jew Jitsu: Turning Our Enemies’ Arguments Against Them. Сейчас Шуфутинский также работает исследователем и публицистом.

Его отец Антон, младший сын Михаила Шуфутинского, более двух десятилетий прослужил в американских вооружённых силах. Life.ru ранее рассказывал, что певец первоначально не одобрял решение сына связать жизнь с армией США. После 22-летней военной карьеры Антон ушёл в академическую сферу и сейчас преподаёт в Sacred Heart University.

Любопытно, что дата рождения Дмитрия давно известна поклонникам Шуфутинского. Сам артист рассказывал Life.ru, что его старший внук родился именно 3 сентября, поэтому главный мемный день певца для семьи имеет ещё и личное значение.

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