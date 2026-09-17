«Не потерять контроль над своей судьбой»: Карл III собирает лидеров ИИ-индустрии из-за угроз человечеству

Король Великобритании Карл III обсудит с руководителями крупнейших технологических компаний риски стремительного развития искусственного интеллекта. Встреча с представителями Nvidia, Google DeepMind, OpenAI и Anthropic пройдёт 17 сентября в резиденции Дамфрис-хаус в Шотландии.

Монарх намерен призвать разработчиков поставить безопасность в центр развития ИИ и не допустить ситуации, при которой человечество потеряет контроль над технологиями. Об этом говорится в подготовленной к встрече речи Карла III.

«Те, кто в нашем мире ценит нашу человечность и её важнейшую моральную составляющую, с тревогой просят у вас заверения в том, что мы не потеряем контроль над своей судьбой», — указано в обращении короля.

Карл III также подчеркнёт, что решения, принимаемые сейчас, определят мир, который достанется следующим поколениям. По его словам, задача разработчиков заключается не только в развитии технологий, но и в том, чтобы они оставались на службе человечества, общества и природы.

На встречу приглашены около 30 представителей технологической отрасли, властей и экспертного сообщества. Среди ожидаемых участников — глава Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель Google DeepMind Демис Хассабис, финансовый директор OpenAI Сара Фрайар и британский министр по вопросам искусственного интеллекта Канишка Нараян.

Участники встречи обсудят возможность выработки общих принципов разработки и использования искусственного интеллекта. Дискуссия проходит на фоне усилившихся споров о безопасности наиболее мощных ИИ-моделей и необходимости контролировать темпы развития технологии.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что развитие ИИ нельзя игнорировать, так как потеря над этим процессом может стать для человечества экзистенциальной угрозой. По его словам, в то время, когда мир сталкивается с такими угрозами, международное сообщество «необходимо как никогда».