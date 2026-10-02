«Не позволим стрелять русским в спину»: Лукашенко твёрдо обозначил позицию Белоруссии

Белоруссия не допустит действий, которые могли бы обернуться ударом России в спину, заявил Александр Лукашенко. Позицию Минска он обозначил на встрече с главами правительственных делегаций, приехавшими на заседание Евразийского межправительственного совета.

«Мы никогда не позволим стрелять русским в спину. Мы придерживаемся этой позиции и будем придерживаться. Мы будем со своим братским народом», — сказал он

Лукашенко также отметил, что его страна никогда не была предателем. Отдельно глава государства затронул интеграцию на постсоветском пространстве. По его словам, Белоруссия последовательно сохраняла приверженность этому направлению.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что политика многовекторности не отдаляет республику от России. Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск готов развивать торгово-экономическое сотрудничество с российскими регионами и помогать им там, где у страны есть соответствующие возможности.