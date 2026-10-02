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Регион
Опубликовано 2 октября, 12:34

«Не позволим стрелять русским в спину»: Лукашенко твёрдо обозначил позицию Белоруссии

Лукашенко: Белорусы никогда не позволят ударить России в спину

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Белоруссия не допустит действий, которые могли бы обернуться ударом России в спину, заявил Александр Лукашенко. Позицию Минска он обозначил на встрече с главами правительственных делегаций, приехавшими на заседание Евразийского межправительственного совета.

«Мы никогда не позволим стрелять русским в спину. Мы придерживаемся этой позиции и будем придерживаться. Мы будем со своим братским народом», — сказал он

Лукашенко также отметил, что его страна никогда не была предателем. Отдельно глава государства затронул интеграцию на постсоветском пространстве. По его словам, Белоруссия последовательно сохраняла приверженность этому направлению.

Белоруссию в 2020 году пытались оторвать от России, заявил Лукашенко
Белоруссию в 2020 году пытались оторвать от России, заявил Лукашенко

Ранее Александр Лукашенко заявил, что политика многовекторности не отдаляет республику от России. Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск готов развивать торгово-экономическое сотрудничество с российскими регионами и помогать им там, где у страны есть соответствующие возможности.

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Юлия Сафиулина
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