Актриса и певица Ян Гэ выступила с жизнеутверждающим посланием после смерти матери. Финалистка шоу «Голос» рассказала в личном блоге о пережитой утрате и планах на будущее.

По признанию артистки, последние две недели стали для неё настоящим адом. Однако пережитая трагедия не заставила её отказаться от своих целей, а, напротив, усилила желание жить.

«Да, моя мама умерла. Но я не собираюсь умирать», — написала Ян Гэ.

Особенно тронули певицу слова подписчиков о том, что теперь её мама продолжает жить в ней самой. Артистка призналась, что воспринимает собственные достижения как возможность сохранить память о самом близком человеке.

Ян Гэ также попросила поклонников не жалеть её. Она подчеркнула, что успела осуществить мечты матери, оставалась рядом с ней до последних минут жизни и смогла попрощаться.

Сейчас знаменитость уже восстановила привычный режим и вернулась к решению рабочих вопросов. Впереди у неё выпуск книги и аудиокниги, новые кинопроекты, собственное шоу на YouTube, образовательные курсы, актёрские челленджи и развитие ювелирного бренда.

«И я не позволю ни одной своей мечте умереть вместе с мамой. Потому что всё, что я создаю, — это тоже продолжение её жизни», — подчеркнула артистка.

Ян Гэ получила широкую известность в России благодаря участию в шестом сезоне шоу «Голос». Она также занимается режиссурой, снимается в кино и выступает на театральной сцене.

Напомним, 22 ноября Ян Гэ сообщила о смерти матери. Женщина скончалась в 08:32 по пекинскому времени. Артистка находилась рядом с ней до последних минут жизни, держа её за руку.