Актриса и певица Ян Гэ переживает тяжёлую утрату — 22 ноября не стало её матери. Женщина скончалась в 8:32 утра по пекинскому времени. О трагическом событии артистка рассказала сама, поделившись воспоминаниями о последних мгновениях, проведённых рядом с самым близким человеком.

Дочери удалось быть рядом с мамой в момент ухода и держать её за руку. Незадолго до смерти Ян Гэ постаралась исполнить важное желание родительницы — собрала возле неё дорогих сердцу людей, чтобы та смогла со всеми попрощаться. Среди гостей оказались подруга детства и даже мужчина, которого женщина когда-то впервые полюбила.

С последним судьба разлучила её более чем на 15 лет, а их отношения так и не смогли перерасти в совместную жизнь. Однако долгожданная встреча всё же состоялась. По воспоминаниям актрисы, стоило матери увидеть возлюбленного из прошлого, как её глаза вновь наполнились светом.

Перед уходом женщина успела обратиться к Ян Гэ с особенно тёплыми словами, назвав её дочерью, о которой можно только мечтать.

«Мама, я больше не боюсь смерти. Я буду так рада заново тебя обнять», — сказано в конце прощального письма.

Ранее Life.ru сообщал о смерти актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, последние дни которой прошли рядом с дочерью. Народная артистка ушла из жизни 7 ноября в возрасте 88 лет. О её кончине рассказала дочь Мария, а в последние дни рядом с матерью находилась Ольга.