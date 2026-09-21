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Регион
Опубликовано 21 сентября, 13:05

Не премия, а Захарка: Гребцу Петрову подарили тёлку за медаль чемпионата Европы

Гребцу Захару Петрову подарили тёлку за серебро чемпионата Европы

Обложка © Telegram/ Mash на спорте

Обложка © Telegram/ Mash на спорте

Российский гребец Захар Петров получил необычный подарок за серебряную медаль чемпионата Европы 2026 года. Спортсмену вручили двухмесячную тёлку. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Животное назвали в честь нового хозяина — Захаркой. Сам атлет признался, что такому презенту рад. Что Петров собирается делать с питомицей дальше, он не уточнил. Неизвестно и то, будет ли каноист самостоятельно её содержать.

Серебро чемпионата Европы Захар завоевал в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров. На том же турнире он вместе с Иваном Штылем также выиграл золото в двойке.

Необычные награды российским спортсменам в последнее время достаются не впервые. Ранее пловчихе Алине Гайфутдиновой после успешного выступления на чемпионате Европы подарили в числе прочего пряник и мочалку.

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В конце августа Life.ru писал, что Захар Петров вместе с Иваном Штылем выиграл золото чемпионата мира в Познани. Россияне стали первыми в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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