«Самые нужные вещи»: Российская пловчиха обрадовалась антижиру и мочалке от мэра

Трёхкратная бронзовая медалистка чемпионата Европы по плаванию Алина Гайфутдинова получила от мэра Обнинска (Калужская область) Стефана Перевалова необычный набор подарков. Вместе с умной колонкой спортсменке вручили целый пакет бытовой химии.

Пловчиха Гайфутдинова показала необычный подарок от мэра Обнинска. Видео © Telegram / alinaalet

В набор вошли капсулы и гели для стирки, средства против налёта и жира, очиститель, жидкость для мытья посуды и средство для прочистки труб. Кроме того, пловчихе достались мочалка и обнинский пряник.

«Я так счастлива, что именно это он нам дал, и, если что, я не стебусь, я действительно очень счастлива», — призналась Гайфутдинова.

Спортсменка подчеркнула, что подарок оказался для неё действительно полезным. По её словам, именно за такими вещами она сама собиралась отправиться в магазин, поэтому бытовой набор порадовал её больше обычных конфет.

Также Гайфутдинова призналась, что очень расстроена публикациями в Сети, в которых высмеивать подарок мэра. По словам спортсменки, город многое делает для поддержки атлетов.

«Я очень расстроена фактом, что из положительного ищут негативное. Обнинск многое делает для поддержки спортсменов», — подчеркнула девушка.

Гайфутдинова является серебряным призёром чемпионата мира 2025 года и трёхкратной медалисткой чемпионата Европы 2026 года. Девушка стала третьей в составе эстафетных команд в трёх дисциплинах — 4×100 метров вольным стилем, комбинированной и смешанной комбинированной эстафетах 4×100 метров. При этом она установила новый рекорд России в полуфинале на дистанции 50 метров на спине, а её реакция умилила пользователей Сети.