Объявленная Владимиром Зеленским 40-дневная кампания по принуждению России к переговорам не принесла ожидаемого результата. Это признал руководитель украинского фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью Deutsche Welle*.

Журналист напомнил собеседнику о летней инициативе Зеленского и попросил оценить её итоги. Ответ Чмута оказался очень лаконичным.

«Не принудили», — констатировал глава фонда.

Позднее он пояснил, что изначально считал подобные сроки нереалистичными. По мнению Чмута, добиться прекращения конфликта за 40 дней в нынешних условиях невозможно, а громкие обещания украинского руководства лишь создают завышенные ожидания.

«40 дней прошло — мира нет, выглядит плохо. Не обещайте того, чего не можете выполнить», — подчеркнул он.

При этом Чмут признался, что не понимает, кто советует Зеленскому выступать с подобными заявлениями. В ходе интервью он также допустил, что конфликт может продолжаться ещё несколько лет, и указал на серьёзные проблемы Украины с обеспечением противовоздушной обороны боеприпасами.

Ранее в Кремле оценили последствия объявленной Зеленским 40-дневной кампании против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выбранный Киевом курс уже негативно отражается на жителях украинских городов, промышленности и экономике страны. По его словам, подобные инициативы свидетельствуют о неготовности украинского руководства переходить к мирному урегулированию.

Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.