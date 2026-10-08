«Эти 40 дней аукаются»: Песков объяснил последствия курса Киева

Украина не демонстрирует готовности переходить к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Были 40 дней, которые объявлял Зеленский. Эти 40 дней сейчас аукаются киевскому режиму. Аукаются киевлянам, аукаются жителям других городов, аукаются промышленному сектору, аукаются всей экономике Украины», — сказал Песков ИС «Вести».

По его словам, подобные заявления украинского руководства лишь подтверждают неготовность Киева выходить на мирную траекторию. Песков отметил, что такую же оценку ранее давал президент России Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства также заявлял, что пока добиться мира дипломатическими средствами невозможно, Россия продолжит боевые действия.

В последние месяцы Кремль неоднократно говорил, что считает переговорный путь предпочтительным, однако связывает отсутствие продвижения с позицией Киева. Песков также отмечал, что украинская сторона не склонна к комплексным договорённостям и не демонстрирует готовности к реальному урегулированию.