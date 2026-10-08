Песков согласился с Рубио об отсутствии предпосылок для мира на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с оценкой госсекретаря США Марко Рубио, который не видит перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине. Представитель Кремля подтвердил, что Москва также пока не наблюдает предпосылок для дипломатического решения.

«Да, мы согласны с Рубио … Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим», — сказал Песков в беседе с ИС "Вести".

Поводом для комментария стало заявление главы Госдепартамента США о тупиковой ситуации вокруг украинского конфликта. Рубио считает, что добиться завершения боевых действий дипломатическим путём в нынешних условиях крайне сложно.

По словам Пескова, об отсутствии перспектив для переговоров свидетельствуют и недавние высказывания Владимира Зеленского. Представитель Кремля также выразил мнение, что Киев не желает двигаться к мирному урегулированию.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что даже в сложившейся ситуации дипломатия должна продолжать искать возможности для прекращения конфликта.

«Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию», — заявил Песков.

Ранее Life.ru рассказывал, что Рубио назвал дипломатическое урегулирование украинского конфликта труднодостижимым, хотя Вашингтон продолжает искать возможности для переговоров. При этом ещё 2 октября Песков подтверждал готовность России к диалогу, комментируя сообщения о возможных консультациях при посредничестве Турции и ООН.