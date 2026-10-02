В Кремле прокомментировали появление сообщений о подготовке новых мирных консультаций с участием зарубежных посредников. Представитель главы государства обозначил неизменную позицию Москвы относительно дипломатического урегулирования текущего конфликта.

Поводом для реакции официальных властей послужили публикации в СМИ о том, что Турция и ООН якобы ведут работу над организацией диалога между РФ и Украиной. Темой предполагаемых контактов называлось прекращение боевых действий в акватории Чёрного моря.

«Российская сторона всегда открыта к переговорам», — подчеркнул Дмитрий Песков, отвечая на вопросы репортёров.

Руководство страны неоднократно обращало внимание международного сообщества на отсутствие барьеров для дипломатии со стороны Москвы. При этом ключевым препятствием для выстраивания мирного диалога по-прежнему остается законодательный запрет на общение с российскими властями, ранее введённый Киевом.

Ранее Life.ru рассказывал о сообщении Bloomberg о подготовке переговоров по Чёрному морю при посредничестве Турции и ООН. По данным источника агентства, встречи могут состояться в первой половине октября. Предполагаемые темы — безопасность морских перевозок и поставок зерна.