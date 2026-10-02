Президент России Владимир Путин отметил, что после вопроса американского журналиста Рика Санчеса о том, зачем Москве нужны переговоры по Украине, можно было бы уже не отвечать. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Санчес сослался на оценки военных экспертов, согласно которым Россия сейчас добивается успехов на поле боя, и спросил, зачем в таком случае Москве идти на переговоры после неоднократных отказов другой стороны.

«После этого вопроса можно не отвечать. В силу избыточной и традиционной для российской политической сферы наивности и веры в будущее», — пошутил Путин.

Продолжая ответ уже серьёзно, президент напомнил о прежних попытках урегулирования конфликта, включая Минские соглашения и переговоры в Стамбуле. Путин также вновь заявил, что в Анкоридже Москва обсуждала американские предложения по урегулированию и согласилась с рядом из них.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские войска освободят всю территорию ДНР раньше прогнозов Киева и европейских стран. По словам президента, под контролем Украины остаётся около 11% территории республики. Путин отметил, что украинские власти рассчитывают удерживать эти районы ещё примерно полтора года, а в Европе называют срок до двух лет. Российская сторона, подчеркнул глава государства, оценивает перспективы иначе.