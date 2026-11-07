Болезненные язвочки во рту нельзя прижигать спиртом или зелёнкой, а также постоянно травмировать. Такое самолечение способно усилить боль, ухудшить состояние слизистой и даже привести к ожогу. Об этом Life.ru рассказала стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Наталья Ахремочкина.

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Агрессивные методы лечения, например применение спиртовых растворов зелёнки и самого спирта, не просто не помогут, но и вызовут ухудшение состояния, усиление болезненных ощущений и дополнительную травматизацию слизистой с возможным появлением ожога Наталья Ахремочкина стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют»

По словам врача, болезненные высыпания могут оказаться проявлением афтозного стоматита. Первым признаком заболевания становится боль. При осмотре можно заметить отдельные язвочки с белым фибринозным налётом на фоне покрасневшей слизистой. Точная причина их появления неизвестна, но одним из наиболее вероятных механизмов считается нарушение работы иммунной системы. Этому могут способствовать хронические инфекции, стресс, переутомление и микротравмы, из-за которых защитные клетки организма начинают атаковать слизистую полости рта.

Первый шаг к выздоровлению — устранение возможных провоцирующих факторов. Для этого необходимо выявить и вылечить очаги хронической инфекции, заняться заболеваниями дёсен и твёрдых тканей зубов, пройти профессиональную гигиену и наладить домашний уход. Важно также избавиться от всего, что может постоянно повреждать слизистую.

Для облегчения боли врач может назначить местные обезболивающие средства, обработку слабыми водными растворами антисептиков и препараты, способствующие заживлению тканей. При необходимости также применяются антигистаминные препараты и витаминная терапия. Однако Ахремочкина призвала не ставить себе диагноз самостоятельно: многие заболевания слизистой выглядят похоже, поэтому без осмотра можно выбрать неправильное лечение и пропустить другую патологию.

На время заболевания стоматолог советует исключить жёсткие зубные щётки, слишком интенсивную чистку и пасты с лаурилсульфатом натрия (SLS). Нельзя постоянно прикусывать или иначе травмировать болезненное место. При этом от ежедневной гигиены отказываться не стоит: бактерии зубного налёта могут дополнительно ослаблять местную защиту. Лучше использовать мягкую, при необходимости монопучковую щётку и осторожно очищать зубы рядом с поражённым участком. При появлении язвочек следует обратиться к стоматологу при первой возможности.

Ранее стоматолог предупредила, что сухой воздух в отопительный сезон вредит зубам и дёснам. По словам специалиста, при недостаточном увлажнении полости рта ослабевает естественная защита зубов. Важную роль в ней играет слюна: она удаляет остатки пищи, нейтрализует кислоты и помогает восстанавливать минеральный состав эмали.