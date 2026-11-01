Кофе, алкоголь и энергетики могут усиливать ощущение сухости во рту, особенно в отопительный сезон. При недостатке слюны зубы хуже защищены от кислот и бактерий, что повышает риск кариеса и раздражения слизистой. Об этом стоматологический гигиенист клиники «Атрибьют» Вероника Сидоркович рассказала «Газете.Ru».

По словам специалиста, слюна не просто увлажняет полость рта, но и помогает удалять остатки пищи, нейтрализовать кислоты и восстанавливать минеральный состав эмали. Когда её становится недостаточно, естественные защитные механизмы ослабевают.

Особое внимание Сидоркович рекомендует обратить на напитки с кофеином и алкоголь. При чрезмерном употреблении они могут усиливать сухость слизистой. При этом выраженность эффекта зависит от количества выпитого, особенностей организма и общего водного баланса.

«Отдельная история — сладкие газировки и энергетики. Избыток сахара повышает кислотность во рту и создает питательную среду для вредных бактерий», — предупредила стоматолог.

Дополнительную опасность представляет кислотность самих напитков. При частом контакте с зубами кислоты способствуют постепенному разрушению эмали, а сахар повышает риск кариеса. Поэтому даже энергетики без сахара нельзя считать полностью безопасными для зубов.

Чтобы уменьшить воздействие кислот, врач советует не растягивать употребление сладких напитков на несколько часов и не задерживать их во рту. После газировки или энергетика полезно прополоскать рот водой. Чистку зубов лучше ненадолго отложить, поскольку сразу после воздействия кислот эмаль может быть более уязвима к механическому повреждению.

Поддержать нормальное увлажнение слизистой помогают обычная вода, напитки без сахара и жевательная резинка без сахара, стимулирующая слюноотделение. В отопительный сезон также полезно следить за влажностью воздуха в помещении.

Если сухость во рту сохраняется постоянно, несмотря на достаточное потребление жидкости, стоит обратиться к стоматологу. Подобный симптом может быть связан не только с напитками и сухим воздухом, но и с приёмом лекарств или некоторыми заболеваниями.

Ранее Life.ru рассказывал, как отопительный сезон влияет на здоровье полости рта. Стоматолог Дарья Мищенко предупредила, что недостаточная влажность воздуха может усиливать сухость слизистой, ухудшать естественную защиту зубов и повышать риск кариеса. Особое внимание врач посоветовала уделять стойкой сухости, которая не проходит после питья.