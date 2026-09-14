Не продержался и пяти месяцев: Глава Службы госбезопасности Грузии покинул пост

Глава Службы государственной безопасности Грузии Гела Геладзе объявил об отставке менее чем через пять месяцев после назначения. Решение он обнародовал 14 сентября в социальной сети.

Геладзе сообщил, что после консультаций с политической командой продолжит государственную службу в другом ведомстве. Какая именно должность ему достанется, пока не уточняется.

Уходящий глава СГБ также поблагодарил сотрудников ведомства за работу и отдельно выразил признательность почётному председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и премьер-министру Ираклию Кобахидзе.

Парламент Грузии утвердил кандидатуру Геладзе на пост главы СГБ 28 апреля 2026 года. До этого он занимал должность министра внутренних дел страны. Таким образом, Службу госбезопасности Геладзе возглавлял менее пяти месяцев. Его преемник пока официально не назван.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе возглавил добровольческое интернациональное подразделение «Георгиевский» в России. По его словам, формирование создано для участия в боевых действиях в зоне СВО.