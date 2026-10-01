«Не произойдёт быстро»: Путин предупредил о долгом пути к новому мировому порядку

Международная система рано или поздно придёт к устойчивому балансу, однако этот процесс займёт длительное время. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, формирование нового равновесия потребует взаимных компромиссов, движения государств навстречу друг другу и трезвой оценки происходящего, в том числе со стороны западных стран.

«Рано или поздно международная ситуация и система придут в состояние какого-то устойчивого баланса. Безусловно, это сложный, многофакторный, многослойный процесс, требующий взаимных компромиссов, движения навстречу друг к другу, трезвой оценки обстановки, в том числе со стороны Запада», — заявил Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что быстрого перехода к новой системе ожидать не стоит. По его оценке, миру предстоит ещё некоторое время существовать в условиях высокой нестабильности и постоянных перемен.

«Путь к новой системе будет изобиловать неожиданными поворотами и сюжетами, к сожалению, часто неприятными и даже опасными», — предупредил президент.

На этой же пленарной сессии Путин заявил, что человечество ещё не полностью осознало масштаб происходящих перемен. По его словам, мир уже вступает в «совсем новую реальность», а неопределённость будущего становится одной из ключевых причин глобальной тревоги.