Собственные цифровые платформы, медицинский искусственный интеллект и онлайн-сервисы стали примерами технологической самостоятельности России. Именно на такие разработки стоит ориентироваться при дальнейшем развитии цифровой экономики. Об этом РИА «ФедералПресс» рассказал политтехнолог Константин Минеев, комментируя заявление Владимира Путина на саммите АТЭС о позициях страны в цифровой трансформации.

В качестве примера эксперт привёл портал «Госуслуги», которым, по его данным, пользуются около 120 млн человек. Московскую электронную школу (МЭШ) используют примерно 4,7 млн учеников. Ещё один пример — медицинская платформа «МосМедИИ», которая, как утверждает Минеев, помогает врачам в 77 регионах анализировать более 21 млн исследований.

По мнению политтехнолога, цифровой суверенитет заключается не только в доступности привычных онлайн-сервисов. Важно, чтобы страна могла самостоятельно развивать критически значимые технологии и не зависела от зарубежных поставщиков, способных в любой момент ограничить доступ к своим решениям.

Минеев напомнил, что на ПМЭФ-2026 Владимир Путин поручил подготовить национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ. Эксперт считает, что следующим этапом должно стать более активное внедрение искусственного интеллекта в промышленность и другие отрасли экономики.

Отдельные перспективы Минеев видит в сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, Россия может предлагать партнёрам собственные разработки в сфере платежей, торговли, образования, городского хозяйства, государственного управления и промышленности.

Эксперт считает, что речь должна идти не просто о замещении зарубежных решений, а о создании технологий, которые можно будет предлагать другим государствам. Такой подход, по его оценке, позволит России укреплять позиции на международном рынке и развивать сотрудничество без формирования новой технологической зависимости.