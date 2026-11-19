Лидеры 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, включая президента России Владимира Путина, приняли совместное заявление об использовании цифровых и новых технологий для повышения занятости и благополучия населения. Решение утверждено на 33-м саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Документ закрепляет общие подходы участников объединения к внедрению передовых технологий, которые должны способствовать повышению качества жизни людей. Особое внимание уделяется возможностям цифровой экономики и инновациям, способным поддержать развитие рынка труда.

Одновременно участники саммита утвердили новый план АТЭС по взаимосвязанности на 2026–2035 годы. Он должен прийти на смену предыдущей десятилетней программе, рассчитанной на 2015–2025 годы. Её приняли ещё в 2014-м во время китайского председательства в объединении.

Новый план охватывает не только развитие транспортной инфраструктуры, но и совершенствование регулирования, цифровых систем и связей между экономиками региона. Эти меры призваны облегчить международную торговлю, сократить издержки бизнеса и помочь компаниям адаптироваться к технологическим изменениям.

Решения стали частью пакета итоговых документов саммита, в который также вошла Шэньчжэньская декларация. Участники согласовали отдельные документы по торговле, взаимосвязанности и инновациям.