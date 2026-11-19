Россия предложила партнёрам по АТР сотрудничество в сфере ИИ с защитой данных
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Россия готова делиться со странами — партнёрами по Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) компетенциями в сфере цифровых решений и искусственного интеллекта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.
«Мы готовы делиться с партнёрами по АТР своими компетенциями в сфере цифровых решений и искусственного интеллекта», — сказал российский лидер.
Путин отдельно подчеркнул, что такое сотрудничество должно строиться на условиях, гарантирующих суверенитет стран и сохранность данных.
Китай предлагает распространить искусственный интеллект на промышленность и ускорить переход экономик Азиатско-Тихоокеанского региона к новым технологическим моделям. В своей речи председатель КНР Си Цзиньпин связал дальнейший экономический рост с развитием цифровых технологий. Пекин выступает за создание общей открытой среды для инноваций, в которой компании смогут шире применять ИИ, а промышленные отрасли — проходить технологическую модернизацию.