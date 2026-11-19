Россия готова делиться со странами — партнёрами по Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) компетенциями в сфере цифровых решений и искусственного интеллекта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

«Мы готовы делиться с партнёрами по АТР своими компетенциями в сфере цифровых решений и искусственного интеллекта», — сказал российский лидер.

Путин отдельно подчеркнул, что такое сотрудничество должно строиться на условиях, гарантирующих суверенитет стран и сохранность данных.