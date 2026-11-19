Си Цзиньпин призвал внедрять ИИ во все отрасли экономик АТЭС
Обложка © Life.ru
Китай предлагает распространить искусственный интеллект на промышленность и ускорить переход экономик Азиатско-Тихоокеанского региона к новым технологическим моделям. С такой инициативой председатель КНР Си Цзиньпин выступил на встрече лидеров АТЭС.
В своей речи он связал дальнейший экономический рост с развитием цифровых технологий. Пекин выступает за создание общей открытой среды для инноваций, в которой компании смогут шире применять ИИ, а промышленные отрасли — проходить технологическую модернизацию.
При этом Си затронул вопрос, без которого такое сотрудничество невозможно, — обмен данными между странами. Он призвал развивать цифровую инфраструктуру, совершенствовать управление информацией и упростить трансграничную передачу данных, сохранив её безопасность.
Ранее Си Цзиньпин объявил о намерении направить $20 млн на практические проекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он связал это решение с долгосрочными интересами страны в регионе. По его словам, Пекин намерен сохранять активное участие в региональном взаимодействии, а финансовый взнос должен послужить поддержкой совместных инициатив.