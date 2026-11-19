Китай предлагает распространить искусственный интеллект на промышленность и ускорить переход экономик Азиатско-Тихоокеанского региона к новым технологическим моделям. С такой инициативой председатель КНР Си Цзиньпин выступил на встрече лидеров АТЭС.

В своей речи он связал дальнейший экономический рост с развитием цифровых технологий. Пекин выступает за создание общей открытой среды для инноваций, в которой компании смогут шире применять ИИ, а промышленные отрасли — проходить технологическую модернизацию.

При этом Си затронул вопрос, без которого такое сотрудничество невозможно, — обмен данными между странами. Он призвал развивать цифровую инфраструктуру, совершенствовать управление информацией и упростить трансграничную передачу данных, сохранив её безопасность.