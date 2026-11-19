Путин поддержал итоговую декларацию саммита АТЭС в Шэньчжэне
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Президент России Владимир Путин поддержал проект итоговой декларации саммита АТЭС. Глава государства рассчитывает, что форум поможет сохранить пространство для экономического сотрудничества в условиях растущей фрагментации мировой экономики.
Президент считает, что АТЭС должен стать площадкой для сближения экономик и выработки общих решений на фоне растущих угроз мировой экономической стабильности. Подготовленный участниками документ, по его оценке, соответствует этой задаче.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Китая добиваться создания зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе совместно с другими участниками АТЭС. Пекин намерен продвигать инициативу через политический диалог, обмен опытом и техническое сотрудничество. По словам Си Цзиньпина, эти меры должны помочь странам региона укрепить возможности для участия в торгово-экономических соглашениях.