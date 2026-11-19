Президент России Владимир Путин поддержал проект итоговой декларации саммита АТЭС. Глава государства рассчитывает, что форум поможет сохранить пространство для экономического сотрудничества в условиях растущей фрагментации мировой экономики.

Президент считает, что АТЭС должен стать площадкой для сближения экономик и выработки общих решений на фоне растущих угроз мировой экономической стабильности. Подготовленный участниками документ, по его оценке, соответствует этой задаче.