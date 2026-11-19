Си Цзиньпин заявил о планах создать зону свободной торговли в рамках АТЭС
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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Китая добиваться создания зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе совместно с другими участниками АТЭС. Об этом он сообщил на пленарном заседании лидеров экономик форума.
Пекин намерен продвигать инициативу через политический диалог, обмен опытом и техническое сотрудничество. По словам Си Цзиньпина, эти меры должны помочь странам региона укрепить возможности для участия в торгово-экономических соглашениях, отвечающих высоким стандартам.
Ранее Си Цзиньпин призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона устранить препятствия для торговли и инвестиций. Китайский лидер отметил необходимость согласования действующих в регионе экономических и торговых соглашений. По его словам, это должно способствовать развитию взаимной торговли, инвестиционного сотрудничества и цифровизации.