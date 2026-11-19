Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Китая добиваться создания зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе совместно с другими участниками АТЭС. Об этом он сообщил на пленарном заседании лидеров экономик форума.

Пекин намерен продвигать инициативу через политический диалог, обмен опытом и техническое сотрудничество. По словам Си Цзиньпина, эти меры должны помочь странам региона укрепить возможности для участия в торгово-экономических соглашениях, отвечающих высоким стандартам.