Розовые орхидеи на столе переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина являются символом благородства, гармонии и уважения. Такое значение цветов «РИА Новости» объяснила эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

Розовые орхидеи на столе переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина оказались символом благородства, гармонии и уважения. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев / POOL

«В Китае они символизируют благородство, гармонию и уважение. Композиция именно низкая, потому что с точки зрения правил протокола, она не должна закрывать обзор», — рассказала специалист.

Цветы разместили в центре стола, за которым встретились лидеры России, США и Китая. Баранова обратила внимание не только на символику орхидей, но и на их расположение. Согласно дипломатическому протоколу, украшения не должны мешать участникам переговоров видеть друг друга.

Продуманным оказалось и оформление самого помещения. Для встречи выбрали спокойную цветовую гамму, а кресла для всех трёх руководителей сделали одинаковыми. Дополняет интерьер большое панно на стене.

«Монументальное панно на стене и одинаковые кресла создают атмосферу спокойную, располагающую, без острых углов», — добавила эксперт.

Переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина проходят в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Для встречи выбрали государственную резиденцию «Цилинь Шаньчжуан», название которой отсылает к мифическому китайскому существу цилинь. В китайской культуре его связывают с долголетием и благополучием.