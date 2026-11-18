В казахстанском Таразе неизвестные практически полностью разрушили памятник 72 бойцам Красной армии. Об этом сообщило Генконсульство России в Алма-Ате в своём Telegram-канале.

Разрушенный памятник красноармейцам в Таразе. Обложка © Telegram / Генконсульство России в Алма-Ате

Повреждённая стела находится в Жамбылской области на месте захоронения советских военнослужащих, умерших от ран в эвакуационных госпиталях города Джамбула во время Великой Отечественной войны. По данным российских дипломатов, здесь покоятся 72 неизвестных бойца.

Примечательно, что мемориал открыли после масштабного ремонта совсем недавно — 15 октября. Работы проводились на средства российской стороны. Однако чуть больше месяца спустя памятник оказался практически полностью разрушен.

О произошедшем российскому генконсульству стало известно 18 ноября. Точная дата разрушения стелы в сообщении не уточняется.

После инцидента российские дипломаты незамедлительно обратились к властям Казахстана. Генконсульство потребовало провести тщательное расследование, установить виновных и привлечь их к ответственности.

Соответствующую дипломатическую ноту направили в представительство Министерства иностранных дел Казахстана в Алма-Ате. Российская сторона также призвала принять меры, чтобы подобные происшествия не повторялись.

Ранее Life.ru сообщал, что в Латвии восстановили памятник советским воинам, повреждённый вандалами. Монумент находится на братском захоронении Чаукстес, где покоятся 73 красноармейца. Неизвестные повалили надгробную плиту и откололи её часть, однако впоследствии памятник вернули на прежнее место, укрепили и покрасили.