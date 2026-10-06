Не простоят и века? Архитектор раскрыл срок жизни современных домов

Основные конструкции современных массовых жилых домов обычно рассчитывают примерно на 50 лет эксплуатации, а фундамент и несущие стены монолитных зданий — на срок до 100 лет. Об этом рассказал первый вице-президент Союза московских архитекторов Тигран Бадалян.

При этом расчётный ресурс не означает, что спустя установленный срок здание обязательно станет непригодным. Реальная продолжительность его эксплуатации во многом зависит от обслуживания, ремонта и своевременной модернизации.

По словам Бадаляна, при типовом проектировании обычно не просчитывают подробно, как дом будет использоваться через 50–70 лет. На первом плане находятся экономическая эффективность, скорость строительства и соответствие действующим требованиям.

Архитектор отметил, что спустя десятилетия большое значение приобретает состояние инженерных систем, фасадов и внутренних пространств. Если их не обновлять, дом может морально и технически устареть ещё до того, как основные конструкции исчерпают заложенный ресурс.

«Через несколько десятилетий судьба дома будет зависеть не только от изначально заложенного ресурса, но и от качества эксплуатации, своевременного капитального ремонта и возможности модернизировать инженерные системы, фасады и внутренние пространства», — подчеркнул ТАСС Бадалян.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве ежегодно реставрируют около 150 памятников архитектуры, а за 15 лет сохранили более 2,5 тысячи объектов. Сейчас работы идут более чем на 500 объектах культурного наследия, включая Дом Пашкова на Воздвиженке — особняк конца XVIII века, предположительно построенный по проекту Василия Баженова.