Напольное покрытие остаётся одной из самых затратных частей ремонта. За год стоимость пола под ключ выросла на 8–10%, а до конца 2026-го некоторые материалы могут подорожать ещё сильнее. Однако сократить расходы без потери качества вполне реально. На чём можно сэкономить, а где лучше не рисковать, Life.ru рассказали руководитель направления категории «Напольные покрытия» Кристина Рудакова и руководитель направления категории «Плитка» сети «Лемана ПРО» Наталья Сулимова.

Экономия на подготовке основания и монтаже оборачивается переделкой. Выравнивание пола, грунтовка и правильный расчет материала — те этапы, где лучше не сокращать бюджет Наталья Сулимова руководитель направления категории «Плитка» сети гипермаркетов товаров для строительства, ремонта и обустройства дома, дачи и сада «Лемана ПРО»

По словам Рудаковой, в 2026 году стоимость ламината составляет от 463 до 3677 рублей за квадратный метр, SPC-плитки — от 794 до 2650 рублей, а керамогранита — от 800 до 5684 рублей. За год ламинат и SPC-плитка подорожали на 3–8%, керамогранит — на 12%. При этом работы по укладке прибавили в цене 8–15%, а логистика — 10–15%. В результате общие расходы на устройство пола выросли на 8–10%. До конца года ламинат и SPC-плитка могут подорожать ещё на 5–8%.

Для комнаты площадью 20 квадратных метров бюджетный ламинат с комплектующими обойдётся примерно в 21 500 рублей, базовый вариант — в 36 800, а дорогой — в 73 200 рублей. При выборе SPC-плитки затраты составят 31 500, 45 800 или 67 200 рублей соответственно. По приведённым расчётам, керамогранит окажется дороже остальных вариантов: бюджетное решение обойдётся в 50 тысяч рублей, базовое — в 89 тысяч, а дорогое — в 175 тысяч. Подготовка основания, доставка и монтаж в указанные суммы не входят.

Первый способ сэкономить — присмотреться к менее известным производителям. По словам Рудаковой, у таких брендов можно найти материалы сопоставимого качества по более низкой цене. Второй вариант — сократить расходы на декор и комплектующие при покупке ламината или SPC-плитки, а также не приобретать избыточный запас покрытия. Третий способ касается керамогранита: Сулимова советует обратить внимание на небольшие форматы 40 × 40, 30 × 30 и 20 × 60 сантиметров, которые могут оказаться доступнее крупных плит. Наконец, стоит следить за сезонными распродажами, специальными предложениями на отдельные коллекции и программами лояльности для новосёлов. Сочетание скидок и кешбэка позволит снизить стоимость покупки, а полученные бонусы использовать при дальнейших работах.

Однако экономить можно далеко не на всём. Рудакова подчеркнула, что при выборе ламината для ванной комнаты или прихожей особое внимание необходимо уделять водостойкости. У моделей верхнего ценового сегмента этот показатель может достигать 168 часов. Для керамогранита не менее важны качественный клей, соответствующий формату плитки и условиям помещения, а также эластичная затирка при укладке на тёплый пол. Нельзя пренебрегать выравниванием основания, грунтовкой и грамотным расчётом количества материала: ошибки при подготовке и монтаже способны привести к дополнительным тратам на переделку.

Ранее Life.ru рассказывал о росте числа жалоб на обман при ремонте. Недобросовестные мастера могут закупать материалы с большим запасом, возвращать неиспользованные остатки в магазин и присваивать деньги. Среди других схем — завышение стоимости доставки, подмена дорогих материалов дешёвыми аналогами и исчезновение подрядчиков после получения аванса. Эксперты советовали заказчикам требовать подробную смету, сохранять чеки и оплачивать работы поэтапно, после проверки результата.